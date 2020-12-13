البصرة تعلن توزيع 60 ألف قطعة أرض سكنية خلال العام الحالي

2020/12/13 | 16:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- صبا سامي

أعلنت محافظة البصرة، اليوم الأحد، توزيع 60 ألف قطعة أرض سكنية لمختلف الشرائح خلال العام الحالي.

وقال معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية معين صالح الحسن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العام الحالي شهد تخصيص عدد كبير جدا من قطع الأراضي السكنية ولمختلف القطاعات في محافظة البصرة"، لافتا إلى أنه "بعد أن تم التخصيص وحسب الضوابط المعمول بها، تم توزيع أكثر من ٦٠ ألف قطعة أرض سكنية على شرائح مختلفة ولعدد كبير من القطاعات حيث شمل التوزيع شريحة الشهداء، وشريحة الموظفين، وشريحة المهجرين، وشريحة الصحفيين، وشريحة الرعاية الإجتماعية، وشريحة المحامين، وشريحة الشرطة، وشريحة الجيش، والقطاع الصحي".

وأضاف، أنه "تم تخصيص وتوزيع قطع الأراضي السكنية للشرائح الآنفة الذكر في أماكن متفرقة من محافظة البصرة حيث تم توزيعها في قضاء شط العرب، ومنطقة ياسين خريبط، وأيضا المنطقة التي تقع قرب المستشفى التركي وغيرها من المناطق وحسب خريطة وآلية التوزيع"، مشيرا إلى أن "العام المقبل سيشهد توزيع قطع أراض سكنية لمن تبقى من شريحة الموظفين التي لم تستلم قطع أراض سكنية".

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