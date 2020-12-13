أمن الحشد يعتقل حامد الجزائري في بغداد

2020/12/13 | 16:43 - المصدر: عين العراق

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أفاد مصدر في هيئة الحشد الشعبي، يوم الاحد، بأن قوة من الحشد اعتقلت قيادياً سابقاً في سرايا الخراساني وعدد من رفاقه في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "قوة من أمن الحشد الشعبي اعتقلت، ليلة امس، القيادي السابق في سرايا الخراساني حامد الجزائري مع عدد من الاشخاص الذين كانوا يرافقونه".

وقرر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، انهاء تكليف حامد الجزائري من مهام امر اللواء الـ18 في الحشد، في وقت نفت سرايا الخراساني، تمثيل الجزائري لها، مؤكدة إنهاء تكليفه من السرايا رسميا من قبل قيادة الحشد الشعبي.

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