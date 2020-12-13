لجنة نيابية تطالب بمنح وزارة الصحة كامل موازنتها المالية

2020/12/13 | 16:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، بمنح وزارة الصحة كامل موازنتها المالية، لافتا الى ان وزارة المالية لم تدعم هذا القطاع بشكل يتماشى وحجم التحديات.وقال الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في خضم التحديات التي مازال يواجهها القطاع الصحي في عموم العراق منذ بدء جائحة كورونا، …

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