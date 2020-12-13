إغلاق نفق 'بيشرو' في السليمانية

2020/12/13 | 17:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور في محافظة السليمانية، اليوم الأحد، عن اغلاق نفق بيشرو، لمدة 3 أيام.

وقالت المديرية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: انها تنوه السائقين الى ان نفق بيشرو، سيغلق بدءا من مساء يوم غد الاثنين 2020/12/14 وحتى يوم الاربعاء 2020/12/16.

واضافت: ان توقيتات الاغلاق ستكون من الساعة الثامنة مساءً وحتى منتصف الليل، مشيرة الى ان قرار الاغلاق يأتي لاجراء اعمال الصيانة.

PUKmedia خاص

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