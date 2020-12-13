الطقس.. هطول امطار غزيرة على الاقليم

2020/12/13 | 17:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، هطول امطار غزيرة خلال الاسبوع الحالي.

وذكرت المديرية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الاقليم يتأثر بمنخفضين قادمين من البحر الاحمر والبحر المتوسط، مرجحا هطول امطار غزيرة يوم الثلاثاء المقبل وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

واضاف: ان الامطار ستهطل بغزارة في محافظتي دهوك واربيل ، مشيرا الى ان تأثير الموجة يشتد يوم الاربعاء، بامطار رعدية، وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها بـ 4 ـ 6 درجات

واكد ان موجة اخرى تبدأ يومي الجمعة والسبت المقبلين دون ايضاح تفاصيلها.

PUKmedia عن مديرية الانواء الجوية

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