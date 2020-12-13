عقب سلسلة نتائج سلبية.. القوة الجوية يدرس خصم 25% من عقود اللاعبين

2020/12/13 | 17:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تدرس إدارة نادي القوة الجوية الرياضي خصم 25% من عقود لاعبي الفريق الأول، بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق وفقدانه العديد من النقاط في آخر خمس مباريات من الدوري العراقي الممتاز.

وكشف النادي، في تدوينة، على حسابه الرسمي، تابعها "ناس" (13 كانون الأول 2020)، أن "الإدارة ستدرس الأمر في اجتماعها المقبل".

واضافت الإدارة أنها "قدمت وساندت ووقفت مع الفريق من دعم مادي ومعنوي منذ بداية الموسم وحتى هذه اللحظة، من أجل تقديم مستويات مميزة لحصد اللقب، إلا أن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون كلفت الفريق الكثير، ومنها فقدان الصدارة بعدما كان الفريق متصدرا حتى الجولة الرابعة من الدوري".

وأشارت إلى، أنها "اجتمعت مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل دعم اللاعبين نفسيا وحثهم على تصحيح الأخطاء، لكن دون جدوى، إضافة إلى أن هناك قرارات ستصدر بإبعاد بعض اللاعبين من الفريق لعدم الاستفادة منهم، وعدم قدرتهم على تقديم مستويات تؤهلهم للتواجد مع النادي".

وفشل الفريق بعد 3 انتصارات متتالية في انطلاق مسابقة الدوري العراقي، في تحقيق أي فوز في آخر 5 مباريات، حيث تعادل 3 مرات وخسر اثنتين، ما جعله يتراجع للمركز السادس في الترتيب بـ12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن نفط الوسط المتصدر.

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