2020/12/13 | 17:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض حصيلة الإصابات مجددًا إلى أدنى مستوى منذ أشهر (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 574 ألف حالة.

سجل العراق أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 13 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 1012 إصابة، وهي أدنى حصيلة إصابات منذ أشهر، مقابل 16 حالة وفاة فقط خلال 24 ساعة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1777 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 88%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 54 ألف شخص، 206 منهم تحت العناية المركزة.

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر الجائحة: حصيلة إصابات منخفضة جدًا.. و14 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر الجائحة: حصيلة إصابات منخفضة جدًا.. و14 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).