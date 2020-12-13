محافظ ديالى يمنع دخول مراسل “التغيير” إلى ديوان المحافظة ويقيد عمله

2020/12/13 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في سلسلة التضيق على الإعلام العراقي الحر وتقييد حريات الصحافة في البلاد، منع محافظ ديالى مثنى التميمي دخول مراسل التغيير إلى مبنى ديوان المحافظة، في محاولة لتقييد حرية الكلمة، وذلك بعد سلسلة تقارير بثتها مؤسسة التغيير الإعلامية أظهرت فيها تدهور سوء الخدمات في المحافظة.

هذا وتحمل قناة التغيير محافظ ديالى مسؤولية الحفاظ على حياة كادرها في المحافظة، كما وتحمل المؤسسة الإعلامية الجهات المعنية مسؤولية متابعة هذا الخرق الدستوري المتعلق بمحاولة تقييد الحريات الصحفية وتكميم الأفواه التي تقوم بها بعض الجهات من اجل منع كشف الحقائق للرأي العام ومنع تسليط الضوء على ضعف الإداء الإداري لبعض الحكومات المحلية.

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