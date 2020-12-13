الموصل: جرح لم يشف في وجدان أمة والذي وثقته العديد من الافلام العالمية . - علي المسعود

2020/12/13 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود في يوم 10 يونيو/حزيران 2014، حدثت نكسة حزيران العراقية ، حين سيطر تنظيم الدولة الإسلامية بالكامل على مدينة الموصل ،وتم تحريرها بالكامل في النصف الثاني من عام 2017.



واصبحت تلك الفترة الزمنية مادة دسمة للعديد من ألاشرطة السينمائية ، تناول العديد من المخرجين العراقيين والاجانب هذه الفترة التي وثقت جرائم هذا التنظيم بحق المدنيين وبحق الانسانية ، وكان السؤال ، و وكيف تم نقل بطولات المقاتلين العراقيين ب ......





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