القوة الجوية: سمير كاظم ما زال نائباً لرئيس النادي

2020/12/13 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، ان نائب رئيس الهيئة الادارية للنادي سمير كاظم، ما زال نائباً لرئيس النادي.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي علي زغير لـ / المعلومة/ إن “سمير كاظم مازال يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الادارية للنادي ولم يعلن استقالته حتى الان”.

وأوضح أن “كاظم لم يبلغ النادي بشكل رسمي عن مفاوضاته مع نادي السماوة، وسيكون للنادي اجتماع خلال اليومين المقبلين لمناقشة وضع الفريق بشكل عام وقد يطرح الامر خلاله”.

يذكر ان العديد من وسائل الاعلام قد اشارت الى ان كاظم وقع بشكل رسمي مع نادي السماوة ولكن الامر لم يتم حتى الان.



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