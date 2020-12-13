القبض على سارق داخل مجمع مدينة الطب

2020/12/13 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} تمكنت قوة أمنية ، الأحد، من القبض على متهم بالسرقة داخل مجمع مدينة الطب في العاصمة بغداد.

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