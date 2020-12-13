العراق وكندا يبحثان تطوير قطاعي الطيران والسكك

2020/12/13 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي اليوم الاحد في مقر الوزارة السفير الكندي في العراق اولريك شانون للتباحث في المسائل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بقطاعات النقل المختلفة .

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