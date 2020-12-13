التجارة تعلن تجهيز مادتين ضمن مفردات البطاقة التموينية

2020/12/13 | 17:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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دیجیتال میدیا إن آر تي

أعلنت وزارة التجارة، الاحد، عن استلام وتجهيز مادتي السكر وزيت الطعام ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وقالت الوزارة في بيان نشره مكتبها الاعلامي نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود منصور، وتلقى "دیجیتال میدیا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 كانون الاول 2020)، ان "مواقع وفروع الشركة في بغداد والمحافظات تواصل عملية الاستلام والتجهيز لمادتي السكر والزيت وخلال ايام الجمع والعطل الرسمية".

وأضاف البيان، ان "فرع الشركة في البصرة جهز كمية (1964.638) طنا زيت وكمية (315) طن سكر لمناطق (حي الخليج ، البصرة القديمة، الاصمعي، الموفقية، المختار، الزبير، انس، الخور، سفوان) وفي الموصل مجمع الكرامة (1) تم تجهيز كمية (379.069) طن زيت وكمية (420) طن سكر لمناطق (الزهور، المثنى، الزهراء، الأندلس، حمام داخل، قيارة داخل، قيارة خارج، الشورة، الحضر)".

وتابع، انه "‏وفي الانبار تم تجهيز كمية (922.215) طن زيت وكمية (175.000) طن سكر وفي كركوك تم تجهيز كمية (1798.701) طن زيت وكمية (135) طن سكر وفي كربلاء بلغت الكمية المجهزة للزيت (270) طن وفي ميسان تم تجهيز كمية (128.800) طن زيت وكمية (225) طن سكر وفي واسط تم تجهيز كمية (800) طن زيت وكمية (315) طن سكر لمناطق (الصويرة، الحفرية، الحي، البشائر) وفي المثنى تم تجهيز مادة الزيت بكمية (1051) طن وفي النجف تم تجهيز مادة الزيت بكمية (509) طن وكمية (135) طن سكر وفي الديوانية تم تجهيز مادة الزيت بكمية (1277) طن وفي بابل تم تجهيز مادة الزيت بكمية (150) طن أما في ديالى تم تجهيز كمية (91) طن من الزيت".

وأوضح البيان ان "مركز مبيعات الرصافة قام بتجهيز مادة زيت الطعام بكمية (155) طنا لمناطق (الكرادة، الخليج العربي، الأمين، كمب سارة، حي الربيع) فيما جهز مركز مبيعات الصدر كمية (105) طنا من الزيت وفي مجمع مخازن كسرة وعطش تم تجهيز كمية (225) طن سكر وفي مركز مبيعات الكرخ تم كمية (76) طنا زيت وكمية (189) طن سكر وفي مركز مبيعات الإمام علي (عليه السلام) تم تجهيز كمية (180) طنا زيت طعام لمناطق مدينة الصدر".

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