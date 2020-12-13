أنباء عن إعتقال القيادي في الحشد “حامد الجزائري”

2020/12/13 | 17:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإعتقال أمن الحشد الشعبي، القيادي السابق “حامد الجزائري”.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “قوة أمنية من الحشد الشعبي إعتقلت، ليلة أمس، حامد الجزائري القيادي في سرايا الخرساني من أحد مقرات الحشد وسط بغداد”.وأوضح، ان “الاعتقال جاء بسبب مخالفته تعلميات قيادة الحشد الشعبي”.

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