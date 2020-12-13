الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في محطة ذي قار الحرارية

2020/12/13 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث قبل قليل..الدفاع المدني يخمد حريق اندلع في محطة ذي قار الحرارية .

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل الوحد الرابعة لتوليد الطاقة الكهربائية في محطة محافظة ذي قار الحرارية الواقعة في قضاء الشامية عصر هذا اليوم الأحد الموافق الثالث عشر من كانون الأول .

حيث عملت فرق الدفاع بالاشتراك مع فرق الحماية الذاتية الى تطويق النيران وابعاد خطرها ثم الاخماد المباشر وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائرها المادية داخل المحطة .

وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول ضمن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير الادلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع حادث الحريق .

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