قيادي بالديمقراطي يهاجم رافضي صرف رواتب الاقليم: يحاولون فرض شروط تعجيزية

2020/12/13 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد ممو زيني، الأحد (12 كانون الأول 2020)، الكتل السياسية الشيعية باستغلال الوضع الذي يمر به الإقليم من خلال فرض شروط تعجيزية على الوفد الكردي المفاوض ببغداد.

وقال ممو زيني في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الرفض المسبق الذي تبديه الكتل السياسية الشيعية قبل الاتفاق بين بغداد وأربيل، كلما تقدم الطرفين خطوة إلى الامام أمر مستغرب جدا".

واضاف أن "نواب الكتل الشيعية يقفون امام اي خطوة تقدم بالتفاوضات بين بغداد واربيل من خلال تهديداتهم للحكومة المركزية في حال أرسلت الأموال لكردستان".

وتابع ممو زيني أن "الوفد الموجود في بغداد قدم كل المرونة وتعامل بإيجابية مع مطالب بغداد وشروطها، لكن نواب الكتل الشيعية يتعاملون بانتقائية ويحاولون استغلال موقف الإقليم لفرض شروط تعجيزية".

وبين أن "المتاجرة بقوت المواطنين لاغراض سياسية وانتخابية لا يمكن أن يسمح به، ولانعرف ماذا يريد هؤلاء النواب بتصريحاتهم المسمومة التي ترفض أي اتفاق بين بغداد وأربيل".

وفي وقت سابق، لمّح جواد الموسوي، النائب عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد (13 كانون الأول 2020)، باستجواب ’’أي من الرئاسات الثلاث’’ إذا خالفت البرلمان وأرسلت الأموال إلى إقليم كردستان، تزامناً مع المفاوضات مع الوفد الكردي.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "البرلمان ملزم بجمع تواقيع لاستجواب أي من الرئاسات الثلاث، في حال تم إصدار قرارات تخالف تشريعاته، وخصوصاً فقرات قانون تمويل العجز المالي الأخير".

وأضاف، أن "تسليم أي اموال للإقليم في الوقت الراهن، يعد عدم إنصاف من السيد رئيس الوزراء تجاه شريحة الموظفين في الوسط والجنوب وبغداد، والتي عانت من أزمة تأخر الرواتب، ولم يعاملوا بذات الاهتمام من هذه الرئاسات".

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، قد أكد، أمس السبت، أن أي اتفاق مع كردستان يخالف ما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر "باطلآ ".

وقال الكعبي في تصريح نشره مكتبه الاعلامي أن "اي اتفاق بخصوص نفط اقليم كردستان ومستحقاته يخالف لما جاء في بنود قانون العجز المالي يعدُّ باطلاً".

وجاء كلام الكعبي بالتزامن مع عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والنواب محمد الحلبوسي، السبت 12-12-2020، اجتماعا تفاوضيا مع وفد إقليم كردستان الزائر لبغداد حضرته اللجنة المالية النيابية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في القصر الحكومي بحسب بيان رسمي صادر عن مكتب الكاظمي، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق.

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