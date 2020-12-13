الصحة العراقية: 1012 اصابة جديدة و14 وفاة بكورونا

2020/12/13 | 17:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد 13 ديسمبر 2020، تسجيل 1777 حالة شفاء من كورونا، يقابلها 1012 اصابة جديدة و14 وفاة في عموم مناطق البلاد....

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