البصرة: توزيع 60 ألف قطعة أرض سكنية خلال العام الحالي

2020/12/13 | 17:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة البصرة، اليوم الأحد، توزيع 60 ألف قطعة أرض سكنية لمختلف الشرائح خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية معين صالح الحسن قوله، إن “العام الحالي شهد تخصيص عدداً كبيراً جداً من قطع الأراضي السكنية ولمختلف القطاعات في محافظة البصرة”، لافتا إلى أنه “بعد أن تم التخصيص وحسب الضوابط المعمول بها، تم توزيع أكثر من ٦٠ ألف قطعة أرض سكنية على شرائح مختلفة ولعدد كبير من القطاعات حيث شمل التوزيع شريحة الشهداء، وشريحة الموظفين، وشريحة المهجرين، وشريحة الصحفيين، وشريحة الرعاية الإجتماعية، وشريحة المحامين، وشريحة الشرطة، وشريحة الجيش، والقطاع الصحي”.

وأضاف الحسن، أنه “تم تخصيص وتوزيع قطع الأراضي السكنية للشرائح الآنفة الذكر في أماكن متفرقة من محافظة البصرة حيث تم توزيعها في قضاء شط العرب، ومنطقة ياسين خريبط، وأيضا المنطقة التي تقع قرب المستشفى التركي وغيرها من المناطق وحسب خريطة وآلية التوزيع”، مشيرا إلى أن “العام المقبل سيشهد توزيع قطع أراض سكنية لمن تبقى من شريحة الموظفين التي لم تستلم قطع أراض سكنية”.

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