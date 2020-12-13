الثقافة تحذر 3 فضائيات

2020/12/13 | 17:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، تحذيرا الى 3 قنوات فضائية لبثها مشاهد حرق المقرات الحكومية خلال تغطيتها التظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية.

وقالت المديرية العامة للاعلام والنشر والطباعة التابعة للوزارة في خلال وثيقة حصل PUKmedia على نسخة منه: انها وجهت تحذيرا الى قنوات (رووداو، بيام، وسبيده) الفضائية على خلفية بثها مشاهد تشجع على ممارسة اعمال العنف خلال نقلها لاحداث لتظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها.

واضافت: ان تلك المشاهد المتمثلة باحراق المقار الحزبية والدوائر والمؤسسات الحكومية مما يتسبب بشكل مباشر او غير مباشر في تدمير السلم المجتمعي.

هذا وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت قرارا باغلاق قناة NRT لمدة اسبوعين لتغطيتها التظاهرات.

PUKmedia خاص

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