الدفاع المدني يخمد حريق المحطة الحرارية في ذي قار (صور)

2020/12/13 | 17:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اخمدت فرق الدفاع المدني، الاحد، حريق اندلع في محطة ذي قار الحرارية.

وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" (13 كانون الاول 2020)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل الوحد الرابعة لتوليد الطاقة الكهربائية في محطة محافظة ذي قار الحرارية الواقعة في قضاء الشامية عصر هذا اليوم الأحد الموافق الثالث عشر من كانون الأول".

واضاف البيان ان "فرق الدفاع تمكنت بالاشتراك مع فرق الحماية الذاتية الى تطويق النيران وابعاد خطرها ثم الاخماد المباشر وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائرها المادية داخل المحطة".

واشار البيان الى انه "على اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول ضمن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير الادلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع حادث الحريق".

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