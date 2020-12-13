من جهينة إلى التوحيد والنور.. اعترافات محمود عزت تلاحق رجلي أعمال في مصر

2020/12/13 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخل شقة كانت تستخدم كمخبأ في القاهرة، عثرت الشرطة المصرية على الزئبقي الذي كانت تلاحقه طيلة سبع سنوات مضت.وبعد مرور شهرين على هذه العملية، قبضت على اثنين من أشهر رجال الأعمال في البلاد.

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