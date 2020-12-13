وزير النقل العراقي يطلب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء ميناء الفاو الكبير

2020/12/13 | 17:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، عن إرسال طلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على موافقة بشأن ميناء الفاو الكبير.وقال الشبلي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الأحد، إن ميناء الفاو مهم جدا، والحديث عنه كثير في الوقت …

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