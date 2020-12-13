عمليات كركوك: اتخاذ إجراءات أمنية لحماية مراكز الانتخابات

2020/12/13 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة سلامي

أكدت قيادة عمليات كركوك، اليوم الأحد، اتخاذ كافة الإجراءات لحماية مراكز الانتخابات ومكتب المفوضية والناخبين، كاشفة عن إعادة انتشار القطعات في محور أربيل والسليمانية والدبس.

وقال قائد العمليات الفريق الركن سعد حربية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القوات الأمنية الآن منشغلة بتأمين مراكز الانتخابات وكذلك تأمين الخطة الأمنية الجديدة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية تعمل على وفق الخطة الجديدة لتأمين الانتخابات القادمة في عام 2021 في حزيران القادم".

وأشار إلى أنه "عقد الاجتماع الأول للجنة الأمنية في المحافظة برئاسة قائد المقر، وقيادة الشرطة ومكتب المفوضية، والدوائر الخدمية، وكذلك الصحة، والتربية، والدوائر الأخرى، إضافة إلى وزارتي الداخلية والدفاع، من أجل وضع خطة أمنية لحماية مراكز الانتخابات، وحماية مكتب المفوضية، وحماية المرشحين حتى تكون تنقلاتهم آمنة".

وأكد على "حماية المرشحين إذ سيكون الجميع على خط متساو، حيث إن المحافظة تضم مختلف القوميات والطوائف، وبالتالي أخذها بنظر الاعتبار من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة".

ولفت إلى أن "الخطة الأمنية تبدأ من قبل اللجنة الأمنية العليا في بغداد، وتوزع على المحافظات".

وفيما يخص العمليات الأمنية في المحافظة، أوضح أنه "تمت إعادة انتشار القطعات بالنسبة لمحور أربيل والسليمانية والدبس، مما ساعدنا على وجود قوة أخرى زادت المقر المتقدم قوة".

وأكد "عدم وجود خروقات في قاطع كركوك، بل توجد عمليات نوعية، تحققها قواتنا الأمنية، سواء على مستوى الميدان أو على مستوى الاستخبارات".

وبين أن "هناك تقدماً جديداً في كركوك، حيث أغلقت كافة مخيمات النازحين"، مؤكداً أن "ملف النازحين أصبح شيئا من الماضي".

وأستدرك، بالقول، أن "قواتنا مستمرة في توطين المواطنين، الذين عادوا إلى قراهم، ثم توثيقهم أمنياً، حتى لا تكون هناك عودة للإرهابيين

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