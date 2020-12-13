النفط يكرم السماوة بثلاثية موسى عدنان

2020/12/13 | 17:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نجح لاعب فريق النفط موسى عدنان من تسجيل الهاتريك الأول في منافسات الدوري العراقي الممتاز، بعد ان قاد فريقه لتجاوز السماوة بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة الثامنة.

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