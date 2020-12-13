فريق القاسم يحقق فوزه الاول في ممتاز الكرة

2020/12/13 | 17:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

نجح فريق القاسم بتحقيق انتصاره الاول بدوري الكرة الممتازة ، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز لتحقيق الهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاحد على ملعب الكفل.

وأستطاع فريق القاسم من فك النحس المستمر له في المباريات ، بتحقيق الانتصار الأول له بالجولة الثامنة بهدفي اللاعبين أثير صالح بالدقيقة 70 وسراج الدين بالدقيقة 80 من عمر المباراة ، الفريق للنقطة السادسة.

وفي بقية النتائج، تغلب نفط ميسان على اربيل بهدف نظيف وامانة بغداد على البصرة 3-0 والكهرباء على زاخو 3-1.



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