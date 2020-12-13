المنافذ الحدودية تضبط معمل لإنتاج الحليب ومواد لم يصرح بها في منفذي زرباطية وام قصر الشمالي

2020/12/13 | 18:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط معمل لإنتاج الحليب ومواد لم يصرح بها تهربا من دفع الرسوم في منفذي زرباطية وميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، تمكنت من ضبط عجلة محملة وحسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية (ماكنة تعبئة وتغليف مع ملحقاتها) والمنجزة معاملتها من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”، مبينة انه “تمت عملية ضبط العجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الحمولة الفعلية (معمل متكامل لإنتاج مادة الحليب) مما يعد ذلك تلاعبا في وصف البضاعة”.

واضافت الهياة، انه “تم تنظيم محضر اصولي بالمضبوطات واحالتها الى مركز شرطة زرباطية لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

وتابعت، “في سياق متصل وفي منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة تم ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي على (4طن و 500كغم مواد منزلية زجاجية) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل لجنة الكشف الكمركي التابعين إلى دائرة كمرك محطة بوابة البصرة خلافا للضوابط”.

واوضحت، “إذ تمكنت شعبة البحث والتحري هيأتنا من ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي عند بوابة الخروج وتدقيق معاملتها الكمركية تبين وجود مواد مستعملة (30 دراجة هوائية /60 ثلاجة/20غسالة/20براد ماء/50عربة طفل) لم يصرح بها من قبل المستورد لغرض تهريبها وتهربا من دفع الرسوم الكمركية مما سبب هدرا بالمال العام”.

واكدت الهيأة، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي مثبت فيه لجنة الكشف المنجزة للمعاملة الكمركية خلافاً للضوابط الى قاضي تحقيق محكمة ام قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من المركز الكمركي”.

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