الحكيم والسفير السعودي يبحثان تطورات الأحداث السياسية في العراق والمنطقة

2020/12/13 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مع سفير السعودية لدى بغداد عبد العزيز الشمري تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الحكيم خلال اللقاء حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دول العالم والأشقاء العرب بما يخدم المصالح المشتركة في كافة المجالات.

وأشار الحكيم إلى أهمية اجراء الانتخابات المبكرة في العراق وتحقيق النتائج المرجوة منها في ظل استمرار الازمات المختلفة التي يعاني منها العراق.

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