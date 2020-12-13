2020/12/13 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | القوات العراقية تعتقل القيادي السابق في الحشد الشعبي حامد الجزائري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | القوات العراقية تعتقل القيادي السابق في الحشد الشعبي حامد الجزائري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | القوات العراقية تعتقل القيادي السابق في الحشد الشعبي حامد الجزائري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).