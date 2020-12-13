أنباء عن اعتقال الحشد الشعبي القيادي السابق فيه حامد الجزائري

2020/12/13 | 18:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل اعلام عراقية ان قوة من أمن الحشد الشعبي، اعتقلت اليوم الاحد، الآمر السابق للواء الثامن عشر بالحشد مع مجموعة من أتباعه في العاصمة بغداد....

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