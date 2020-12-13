داخلية كردستان تصدر بياناً بشأن تشكيل الحشد الشعبي الكردي في كركوك

2020/12/13 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أصدرت داخلية إقليم كردستان، الأحد 13-12-2020 ، بياناً بشأن تشكيل حشد شعبي في كركوك.

وقالت الداخلية في بيانها إنها "اجرت اتصالاً مع هيأة الحشد الشعبي في بغداد وأكدت الهيأة أنه ليس لديها علم بتشكيل حشد كردي في كركوك وإنها ستتأكد إنه في حال وجود خطوات جدية بصدده ستعمل على الغائه".

وأعلن يوم امس السبت، في محافظة كركوك تشكيل قوة في قرية جخماخة بقضاء الدبس متكونة من 120 مقاتل تحت مسمى الحشد الشعبي الكردي، لغرض حماية مناطقهم من هجمات تنظيم داعش.

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