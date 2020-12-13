وزارة ثقافة الإقليم توجه تحذيرا الى قنوات /رووداو، بيام، وسبيده/ على خلفية بثها مشاهد تشجع على التظاهر

2020/12/13 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/وجهت وزارة الثقافة في حكومة اقليم كردستان تحذيرا الى 3 قنوات فضائية /كردية /لبثها مشاهد عن التظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية.وقالت المديرية العامة للاعلام والنشر والطباعة التابعة للوزارة في بيان لها إنها وجهت تحذيرا الى قنوات /رووداو، بيام، وسبيده/ الفضائية على خلفية بثها مشاهد تشجع على ما سمته ممارسة اعمال العنف خلال نقلها لاحداث لتظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها، .وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت قرارا باغلاق قناة NRT لمدة اسبوعين لتغطيتها التظاهرات./إنتهى

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