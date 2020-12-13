وزير الداخلية: اتفاقية

2020/12/13 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، أن تنفيذ اتفاقية (سنجار) يسير بصورة طبيعية وجيدة، مبيناً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطبيقها بشكل كامل.وقال الغانمي في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لقضاء سنجار إن اتفاقية سنجار دخلت حيز التنفيذ وتسير بصورة طبيعية وجيدة"وأضاف الغانمي، أنه في الأيام المقبلة سيكون هنالك المزيد من التطبيق لتفاصيل الاتفاقية حتى تكون منصفة للجميع على الأرض"، مؤكداً ان على جميع الجهات الأمنية الالتزام ببنود الاتفاقية وذلك من أجل استتباب الأمن في القضاء استعدادا لعودة النازحين"وأصدر الغانمي أوامر تقضي بزيادة عديد القوة القتالية لقوات الشرطة في قضاء سنجار ، كما أوعز بفتح مكاتب للمرور والنجدة ومكافحة الإجرام في القضاء"وتابع، أن زيارته للقضاء تهدف إلى تعزيز قدرات وزارة الداخلية في عموم القضاء، موجهاً بزيادة القوة القتالية والإدارية في مراكز شرطة القضاء بالإضافة إلى إعادة الانتشار الأمني للقوات الأمنية الرسمية وفتح مكاتب للمرور والنجدة ومكافحة الإجرام"/انتهى

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