2020/12/13 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني، الاحد، باعتقال عنصر بارز في عصابات داعش الاجرامية شرق مدينة الفلوجة .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية اقتحمت مضافة لبقايا ارهابيي داعش في منطقة الجغيفي الثانية شرقي مدينة الفلوجة”، مبينا أن “العملية أسفرت عن اعتقال إرهابي بارز كان يروم القيام بعمليات ارهابية في المناطق المحررة “.

وأضاف، أن “القوات الامنية ضبطت داخل المضافة المستهدفة اسلحة خفيفة مختلفة وعبوات ناسفة وكتب تحتوي على معلومات دقيقة لإرهابي داعش وأجهزة الكترونية مسجل فيها معلومات تفصيلية عن اماكن العناصر الإرهابية في الانبار”.

ولفت الى أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف قبل تنفيذه لهجمات ارهابية على القوات الامنية والمواطنين”.

يشار الى ان قوة من الحشد الشعبي طوقت منطقة حي الجغيفي الثانية شرقي مدينة الفلوجة بعد تلقيها معلومات تفيد بوجود مضافة لإرهابي داعش في المنطقة المستهدفة.



أ انتهى / 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عنصر “بارز” في داعش شرق الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عنصر “بارز” في داعش شرق الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).