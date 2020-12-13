إعتقال مسؤولة 'كفالات داعش' في كركوك

2020/12/13 | 18:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، عن إعتقال ما تسمى بمسؤولة كفالات "داعش" في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، أنه "بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من إلقاء القبض على مسؤولة كفالات داعش بعد مداهمة دارها في الحي العسكري بناحية الزاب قضاء الحويجة في كركوك".

وأضافت: أن "المعتقلة متزوجة من اثنين من قادة داعش والذين تم قتلهم أحدهما كان مسؤول جزيرة كنعوص، وهي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

PUKmedia عن اعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

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