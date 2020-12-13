مالية النواب العراقي: الحكومة لم ترسل أي مبالغ لكردستان خارج إطار قانون العجز

2020/12/13 | 18:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، عدم إرسال الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى إقليم كردستان خارج إطار قانون العجز المالي.وقال النائب الزرفي عضو اللجنة عدنان للعراقية الإخبارية، اليوم الأحد، أن " الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مبالغ …

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