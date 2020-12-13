عقوبات وغرامة ضد فريق الحشد بعد انسحابه من المنافسة!

2020/12/13 | 18:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرتْ لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، الاحدت حزمة من القرارات بحق فريق الحشد لكرة الصالات الذي قرر الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١بعد أن لعب الفريق الجولات الأربع الأولى، وانسحب في الجولة الخامسة.

وقررت اللجنة بحسب بيان، تلقى "ناس" نسخة منهن (13 كانون الاول 2020)، "إصدار العقوبات وفقا للمادة (45) من لائحة الدوري، التي تنص على عدم مشاركة الفريق المُنسحب في البطولات المتبقية للموسم الحالي، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي، ووفقا للفقرة نفسها يهبط الفريق المُنسحب إلى درجة أدنى، مع شطب نتائجه في المباريات الماضية".

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