2020/12/13 | 18:12 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرتْ لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية حزمة من القرارات بحق فريق الحشد لكرة الصالات الذي قرر الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١بعد أن لعب الفريق الجولات الأربع الأولى، وانسحب في الجولة الخامسة.

وقررت اللجنة إصدار العقوبات وفقا للمادة (45) من لائحة الدوري، التي تنص على عدم مشاركة الفريق المُنسحب في البطولات المتبقية للموسم الحالي، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي، ووفقا للفقرة نفسها يهبط الفريق المُنسحب إلى درجة أدنى، مع شطب نتائجه في المباريات الماضية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الانضباط تصدرُ حزمة من القرارات بحق فريق الحشد لكرة الصالات 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الانضباط تصدرُ حزمة من القرارات بحق فريق الحشد لكرة الصالات) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الانضباط تصدرُ حزمة من القرارات بحق فريق الحشد لكرة الصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).