الديمقراطي الكردستاني: وفد الإقليم لديه صلاحية الوصول لحل جذري مع بغداد

2020/12/13 | 18:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أعلنت رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، استعداد الإقليم للالتزام ببنود قانون تمويل العجز المالي، فيما أشارت إلى صلاحية وفد الإقليم بالوصول لحل جذري مع بغداد.

وقالت صبري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "حكومة الإقليم ملتزمة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وحسب الآليات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية".

وأضافت، أن "وفد الإقليم الحالي المتواجد في بغداد، أعلن استعداد الإقليم للالتزام بالبنود المتعلقة به في قانون تمويل العجز المالي ولديه كل الصلاحيات للوصول لحل جذري وعادل وفقا للدستور".

وطالبت فيان، الحكومة الاتحادية بدفع 320 مليار دينار مستحقات شهر تشرين الأول لعام 2020 والمتفق عليها قبل نفاذ قانون تمويل العجز المالي".

وعقد وفد الإقليم، في وقت سابق من اليوم الأحد، اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الإقليم.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوفد سمير هورامي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم، عقد اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد قيمة النفط المصدر من الإقليم وتحديد مبالغ الإيرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب العراقي".

وأضاف، أن "الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت يوم أمس بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل إلى صيغة حل بين الطرفين"، مشيرا إلى أنه "سيتم تحديد أقيام النفط المصدر من إقليم كردستان وإجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الإقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب العراقي".

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