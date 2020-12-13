اندلاع نزاع عشائري غربي بغداد

2020/12/13 | 18:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]افاد مصدر أمني، الاحد، نزاع عشائري غربي العاصمة بغداد.

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