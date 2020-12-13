مؤتمر طبي تسبب في إصابة 300 ألف بفيروس كورونا

2020/12/13 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كانت الأحداث الكبرى من بين الأمور الأولى التي ساعدت على انتشار فيروس كورونا عالمياً، والتي تمت خلال شهر فبراير الماضي، خاصةً الحفلات الموسيقية والمؤتمرات وغيرها من التجمعات

أظهرت دراسة حديثة، أن المؤتمر الطبي “Biogen”، والذي عقد في بوسطن خلال يومي 26 و27 فبراير تسبب في إصابة 100 حالة بـ “كوفيد-19″، وفقا لمتتبعي الحالات، إلا أن فريقاً من العلماء الذي يعتمدون على التسلسل الجيني لتتبع انتشار تلك السلسلة من فيروس كورونا يقولون إنها انتشرت أكثر من ذلك بكثير، حتى 1 نوفمبر من هذا العام.

وفي دراسة نشرت في مجلة “ساينس”، يقول فريق من العلماء، إن ما بين 205 و300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة يمكن إرجاعها إلى مؤتمر بوسطن.

كتب العلماء أن “بيانات الشفرة الوراثية تكشف أن تأثير المؤتمر كان أكبر بكثير من حوالي 100 حالة مرتبطة مباشرة بالحدث”.

وقال جاكوب ليميو، المؤلف الرئيسي للدراسة، “إن بعض الفيروسات تتشابه كما لو كانت منقطة والبعض الآخر لا، وبالتالي يمكن تتبع تلك الشفرة الوراثية عبر الزمان والمكان”.



وفقاً لما ذكره لشبكة CBS News واطلعت عليه “العربية.نت”.

وأظهرت الدراسة أن ما يقرب من نصف حالات “كوفيد-19” في المقاطعات الأربع التي تشكل منطقة بوسطن العلامة الوراثية التي ربطت الفيروس بالمؤتمر، مما أدى إلى تورط الحدث في 51,000 حالة في المنطقة.

بدأت تلك العلامة الوراثية تظهر في ولايات أخرى في أوائل مارس، كونها منتشرة بشكل خاص في الأماكن التي عاد إليها المشاركون في المؤتمر إلى ديارهم.



وتشمل ولاية فلوريدا، والتي مثلت 29% من الحالات المرتبطة بالمؤتمر.

وقال ليميو، من المرجح أن يكون المؤتمر قد لعب دوراً أكبر بكثير في تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، بما في ذلك تفشي المرض في المرافق الطبية، فضلاً عن حالات أخرى ظهرت في أستراليا وسلوفاكيا متطابقة من الشفرة الوراثية لمؤتمر بوسطن.



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