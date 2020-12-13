مدينة روسية تتعرض لثاني هزة ارضية خلال يوم

2020/12/13 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شهدت جمهورية الشيشان الروسية ثاني هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت أجهزة الطوارئ المحلية، في بيان.

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