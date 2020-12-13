النزاهة توضح تفاصيل الحكم الصادر بحق وزير التربية السابق

2020/12/13 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن تفاصيل الحكم الصادر بحق وزير التربية السابق سها العلي بك، مُبيّنةً أن المُدان ارتكب مخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته الوزارة؛ مع إحدى شركات التأمين الصحي.

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