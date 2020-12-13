النوارس في الوصافة بفضل عبد الزهرة وحسن

2020/12/13 | 18:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتقى فريق الزوراء الى وصافة الترتيب العام للدوري العراقي الممتاز بمرة القدم، عقب تغلبه على الصناعات الكهربائية 1-0، اليوم الاحد.

المباراة اقيمت على ملعب الشعب الدولي في اطار مباريات الاسبوع الثامن من الدوري الممتاز.

وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب علاء عبد الزهرة في الدقيقة 53.

عبد الزهرة ليس صاحب الفضل الوحيد في قيادة النوارس للفوز، حيث استطاع جلال حسن من التصدي لركلة جزاء الصناعات في الدقيقة 80.

الفوز منح النوارس ثلاث نقاط واوصل الفريق الى الوصافة برصيد 14 نقطة، اما الصناعات فتجمد رصيده عند النقطة السادسة في المركز التاسع عشر.

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