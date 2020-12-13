2020/12/13 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة النفط عن اخماد النيران في البئر 44 في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك.وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب الذي يشرف على عملية الاطفاء ان الجهود الوطنية المخلصة في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية قد تمكنت وبإمكاناتها الذاتية من اخماد النيران في البئر 44 في حقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط : اخماد نيران البئر 44 في حقل خباز بكركوك المركز الخبري الوطني.

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