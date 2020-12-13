النزاهة تعلن تفاصيل الحكم بحق وزيرة التربية في حكومة عبدالمهدي

2020/12/13 | 19:05 - المصدر: NRT عربية

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دیجیتال میدیا إن آر تي

أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، بان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قررت الحكم على وزيرة التربية السابقة، سها خليل حسين، بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، لارتكابها مخالفات في عقد أبرمته الوزارة، مع إحدى شركات التأمين الصحي.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى "دیجیتال میدیا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 كانون الاول 2020)، "أن تفاصيل القضية تشير إلى ارتكاب مخالفات في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وإحدى شركات التأمين، وإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ (41,000,000,000) مليار دينار من صندوق الوزارة إلى الشركة"، موضحة أن "إجراءات الهيئة التحقيقية والمتابعة الدقيقة لتفاصيل القضية أفضت الى إعادة المبلغ الى خزينة الدولة".

وأضاف البيان، بأن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اصدرت حكمها بحق المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، فقررت الحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

واختتم البيان بالقول "هذا وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أحكامٍ قضائية في قضية عقد التأمين الصحي لوزارة التربية بحق مدير العقود في الوزارة والمدير المفوض للشركة المتعاقدة معها".

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