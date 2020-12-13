داخلية إقليم كوردستان تصدر بيانا بشأن تشكيل 'حشد كوردي' في كركوك

2020/12/13 | 19:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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دیجیتال میدیا إن آر تي

قالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، الأحد، انها تواصلت مع هيئة الحشد الشعبي حول انباء تشكيل قوة كوردية من الحشد في كوكوك، مشيرة إلى انها اجابت بان القوة "لم ولن تتشكل" و"سنعمل على الغائها"، في حال تم اتخاذ خطوات لتشكيلها.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "دیجیتال میدیا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 كانون الاول 2020)، أنها تواصلت مع هيئة الحشد الشعبي بعد نشر وسائل إعلام نبأ تشكيل قوة مسلحة كوردية في محافظة كركوك تابعة للحشد الشعبي.

وأضاف البيان، أن هيئة الحشد الشعبي في معرض إجابتها اكدت أن هكذا قوة "لم ولن تتشكل" في المناطق المتنازع عليها، وخاصة في محافظة كركوك.

وتابع، أن هيئة الحشد اكدت "إجراء متابعة للموضوع واذا ما تم اتخاذ خطوات لتشكيل مثل هذه القوة فإن هيئة الحشد الشعبي ستعمل على الغائها".

وكان رئيس قوات الحشد الشعبي في كركوك، أبو عماد أوغلو، أكد أن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل "الحشد الكوردي" على غرار المكونات الأخرى وسيتم توزيعه على طول حدود محافظة كركوك.

وقال أبو عماد، في مؤتمر متلفز، إننا "تأخرنا في تشكيل قوات الحشد الشعبي الكوردية، على غرار كل المكونات الأخرى، كان يجب تشكيل الفوج للشباب الكوردي، ونحن نعمل عليه الآن، وفي الأيام المقبلة سيتم تشكيل الفوج وسيتم توزيعه إلى جانب القوى الأخرى".

وأضاف أنه "سيتم تشكيل قوات الحشد الشعبي هذه، المخصصة للكورد على غرار القوات الأخرى وسيتم نشرها في محيط كركوك مع باقي القطعات الأخرى الأمنية".

ولفت إلى أن "هذا الفوج سيتم تشكيله للاخوة الكورد وسيتم توزيعه قريبا على طول كل الحدود مع قوات امنية اخرى لحماية امن المنطقة".

من جهة أخرى، قال أدهم جمعة، قائد قوات الحشد الشعبي الكوردية، إن "سكان كركوك الكورد مستعدون لخدمة مدينتهم في إطار مؤسسات الحكومة الاتحادية".

وأشار إلى ان "قوات الحشد الكوردية التي يتم تشكيلها الغرض منها حماية الحدود والقرى الكوردية في كركوك".

ووفقا للمعلومات، سيتم توظيف حوالي 150 شخصا في إطار فوج قوات الحشد الشعبي الكوردي في كركوك، وواجبهم هو حماية المناطق الكوردية في المحافظة.

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