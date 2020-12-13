رئيس كردستان في بغداد غدا لتوقيع اتفاق نفطي

2020/12/13 | 19:05 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبین سلام، أن رئیس إقلیم كردستان نیجرفان بارزاني سيزور بغداد يوم غدا الاثنين للتوقیع على اتفاق نفطي شامل مع الحكومة الاتحادية.

وقال سلام بتصريحات صحافية، اليوم الأحد، إن الاتفاق سينص على تسلیم الإقلیم 460 ألف برمیل من النفط يومیا مقابل تسلیم بغداد لحصة الإقلیم من الموازنة ورواتب الموظفین.

كان وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، كشف في لقاء سابق مع قناة "العربية" عن تغيير مستهدفات بلاده للقدرة الإنتاجية من 7 ملايين برميل يومياً في 2025 إلى 8 ملايين برميل يومياً في 2027.

وأرجع الوزير ذلك التغيير في المستهدفات إلى ظروف السوق التمويلية وتداعيات كورونا.



وأضاف وزير النفط العراقي أن جائحة كوفيد 19 غيرت استراتيجيات ومستهدفات إنتاج النفط والغاز.

وارتفعت أسعار النفط، مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 مما قد يحفز انتعاشاً في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية.

وعلى أساس أسبوعي، زاد برنت 1.5% وصعد غرب تكساس الوسيط 1%.



وهذه سادس زيادة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ يونيو حزيران.

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