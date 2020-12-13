النفط تعلن إخماد حريق البئر 44 في حقل خباز بكركوك

2020/12/13 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل .. وزارة النفط : اخماد نيران البئر 44 في حقل خباز بكركوكاعلنت وزارة النفط عن اخماد النيران في البئر 44 في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك.وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب الذي يشرف على عملية الاطفاء ان الجهود الوطنية المخلصة في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية قد تمكنت وبإمكاناتها الذاتية من اخماد النيران في البئر 44 في حقل خباز النفطي بوقت قياسي وغير مسبوق .واشار حطاب الى استمرار الجهود الوطنية المخلصة للعاملين في القطاع النفطي وباشراف ومتابعة وزير النفط احسان عبد الجبار لاطفاء واخماد النيران في البئر 33 في حقل خباز .وهو خير رد على الارهاب الاعمى الذي يستهدف ضرب الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني .وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد ان الوزارة سخرت في وقت سابق جميع امكانتها لدعم واسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال من اجل الاسراع في السيطرة على النيران واخمادها واعادة تأهيلهما .وكانت العناصر الارهابية قد استهدفت صباح الاربعاء الماضي بئرين نفطين في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك.

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