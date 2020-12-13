2020/12/13 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

حذرت الجبهة التركمانية العراقية، الأحد، 13 كانون الأول، 2020، من المساس بحياة المدنيين والمقرات والمكاتب التركمانية في مدينة كفري بمحافظة كركوك، فيما دعت الاجهزة الامنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في الحفاظ على الامن العام.

وقالت الجبهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تحذر من مغبة قيام عناصر تخريبية خارجة عن القانون، ولا يمثلون المتظاهرين السلميين، باستغلال الاحتجاجات المستمرة واحداث العنف والفوضى، في مدينة كفري لاستهداف حياة المدنيين، والمقرات والمكاتب التركمانية".

واضاف البيان أن "الجبهة التركمانية، تدعو الاجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في الحفاظ على الامن العام وحماية مقرات الاحزاب والحركات السياسية في مدينة كفري وذلك لضمان عدم تكرار ما حصل في الماضي، من استهداف وحرق مكاتب الجبهة التركمانية العراقية او اية محاولة لاستهداف المسؤولين والمدنيين العزل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة التركمانية تحذر من أحداث عنف وفوضى في احدى مدن كركوك وتوجه رسالة للقوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة التركمانية تحذر من أحداث عنف وفوضى في احدى مدن كركوك وتوجه رسالة للقوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).