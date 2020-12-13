صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ

2020/12/13 | 19:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 67 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 49 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 67 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 49حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع البلديات الاول 4 حالاتقطاع المدائن 19 حالةقطاع الرصافة4 حالاتقطاع النهروان حالتينقطاع الاعظمية 9 حالاتقطاع البلديات الثاني 11 .- 18 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 5 حالات محلة 521 ،الكريعات حالتينالمدائن حالتينالبلديات 3 حالاتمركز العالمية 3 حالاتوحالة واحدة في كل من الرشيد و شارع فلسطين و اليرموكواضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 72096 توفي منهم 1411 فيما اكتسب الشفاء 69646 ومتبقي قيد العلا ج1039 ".ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء"./انتهى9

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